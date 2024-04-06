Taksim Meydanı'nda Ticari Taksi Denetimi: 39 Bin 155 Lira Cezası Kesildi

İstanbul Taksim Meydanı'nda trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde belgeleri eksik olan veya müşteriye fahiş fiyat veren sürücülerine toplamda 39 bin 155 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.

Taksi sürücülerine ceza yağdı

Yapılan denetimlerde 5 araç, kayıtsız şoför bulundurma ve müşteriye fahiş fiyat verme durumlarından bağlanarak trafikten men edildi. Men edilen araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. 2 araca ise taksimetre açmamaktan ceza işlemi uygulandı. Yapılan denetimler sonucunda sürücülere toplamda 39 bin 155 lira para cezası uygulandı. - İSTANBUL