Tahran'da Mahsur Kalan Bursalı İş İnsanı Türkiye'ye Döndü

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Tahran'da Mahsur Kalan Bursalı İş İnsanı Türkiye'ye Döndü
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Türkiye Oyuncakçılar Derneği Genel Başkanı Raşit Akar, Tahran'da mahsur kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüğünü ve yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Akar, İran'daki gerginliğe rağmen bulunduğu bölgedeki durumun sakin olduğunu belirtti.

Tahran'da mahsur kalan Bursalı iş insanı Türkiye'ye döndü: "Allah'a şükür vatan topraklarındayım"

BURSA - Türkiye Oyuncakçılar Derneği Genel Başkanı ve Bursalı iş insanı Raşit Akar, oyuncak fuarı için gittiği İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle bir süre mahsur kaldı. Saatler süren otobüs yolculuğunun ardından Tahran'dan Urumiye'ye ve oradan Türkiye sınırına ulaşan ve yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı'na anlatan Akar, Türkiye'ye döndüğünü ve şu an Yüksekova'da olduğunu açıkladı.

İsrail'in başlattığı hava saldırıları sonrası İran'a giden bazı Türk vatandaşlar Türkiye'ye dönmek için harekete geçti. Onlardan biri olan OYDER Genel Başkanı Raşit Akar, Tahran'dan otobüsle hareket ederek sabah saatlerinde İran'ın Urumiye (Ulumiye) kentine ulaştığını, orada dostlarının kendisini karşıladığını belirtti. Bölgedeki durumu değerlendiren Akar, "Burası oldukça sakin. Yaklaşık 150 kilometre ötede bir gerginlik olsa da bulunduğumuz yerde bir sorun yok," dedi.

Yüksekova'da uçak bulmakta zorlandığını belirten Akar, seyahat şirketlerine çağrıda bulunarak İran'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi konusunda daha fazla sefer düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Erzurum aktarmalı olarak İstanbul'a dönebileceğini belirten Akar, "Allah'a şükür, şu an vatan topraklarındayım. Türkiye gerçekten çok güzel ve çok rahat. Her şey yolunda," dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa
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