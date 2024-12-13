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Suriye'de Esnaf, Eski Bayrağı Kazıyıp Yeni Bayrağı Boyamaya Başladı

Suriye'de Esnaf, Eski Bayrağı Kazıyıp Yeni Bayrağı Boyamaya Başladı
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Suriye halkı, Baas rejiminin izlerini silerken, Hamidiye Çarşısı'ndaki esnaflar eski bayrakları kaldırıyor ve yeni Suriye bayraklarını boyuyor. Esnaf, bu değişimin mutluluğunu yaşıyor.

Suriye'deki Hamidiye Çarşısı'nda esnaf, kepenklerin üzerindeki eski Suriye bayrağını kazımaya ve yeni bayrağı boyamaya başladı.

Suriye'de halk, 61 yıl sonra çöken Baas rejiminin izlerini silmeye devam ediyor. Başkent Şam'ın merkezinde bulunan kapalı Hamidiye Çarşısı'nda esnaflar, kepenklerin üzerinde boyalı eski Suriye bayraklarını kazıyıp, yeni Suriye bayraklarını boyamaya başladı.

Çarşı esnaflarından Mustafa Muhammed Adnan yaptığı açıklamada, "Bu Suriye'nin bayrağı değildi, parti bayrağıydı. Çok şükür çok mutluyuz şu anda. O bayrağı kaldırıyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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