Sürek Avında Tüfekten Çıkan Saçmalarla Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti

Sürek Avında Tüfekten Çıkan Saçmalarla Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, sürek avında arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan 63 yaşındaki Ahmet Kaba, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası cenazesi toprağa verildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sürek avına çıkan grupta bulunan arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan şahıs hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 12 Ekim Pazar günü İnce Bel mevkiindeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürek avında arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan Ahmet Kaba (63) Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kaba entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Kaba, hayatını kaybetti. Kaba'nın cenazesi yapılan otopsi sonrasında Dalaman Kapıkargın Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - MUĞLA

