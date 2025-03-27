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Sultangazi'de Telefon Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

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Sultangazi'de bir kişi, elden taksitle telefon satışı yapılıp yapılmadığını öğrenmek için mağazaya girerek çalışanlardan 'hayır' cevabı almasının ardından stant üzerindeki telefonu çalarak kaçtı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de "elden taksit var mı" diyerek telefon çaldı: O anlar kamerada

Sorduğu soruya "hayır" cevabını alınca stant üzerindeki telefonu çaldı

İSTANBUL - Sultangazi'de müşteri kılığında mağazaya giren bir kişi çalışanlara "elden taksitle telefon satışı yapıyor musunuz" sorusuna "hayır" cevabını alınca stant üzerindeki telefonu çalıp olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir cep telefonu satışı yapan mağazada yaşandı. Mağazaya müşteri kılığında gelen bir kişi, çalışanlara "Elden taksitle telefon satıyor musunuz?' diye sordu. Çalışanların 'Hayır' cevabı vermesi üzerine kapıya doğru yönelen şüpheli, kapının girişinde bulunan stant üzerindeki telefonu çalıp kaçarak uzaklaştı. Olayın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mağazaya giren şahsın çalışanlara bir şey sorduğu, daha sonra ise giriş kapısına yönelerek stant üzerindeki telefonu çalarak kaçtığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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