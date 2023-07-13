Sultangazi'de Kadın Yol Kenarında Soyundu ve Trafik Kazasına Neden Oldu
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Sultangazi'de bir kadın yol kenarında soyunmaya başladı ve trafiğin aksamasına neden oldu. İddiaya göre bu sırada bir trafik kazası da meydana geldi. Kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SULTANGAZİ'de bir kadın yol kenarında soyunmaya başladı. Otomobillerin ve yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında kaldırımda bekleyen kadın iddiaya göre trafik kazasına da neden oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa
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