Sultangazi'de Kadın Yol Kenarında Soyundu ve Trafik Kazasına Neden Oldu

Sultangazi'de bir kadın yol kenarında soyunmaya başladı ve trafiğin aksamasına neden oldu. İddiaya göre bu sırada bir trafik kazası da meydana geldi. Kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.