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Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı

Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Sultangazi'de bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde başlayan yangın, plastik hammaddelerin alev almasıyla büyüdü. İşçiler yangın merdivenleriyle kurtarılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Sultangazi'de bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonu söndürülen yangının, ayakkabı üretiminde kullanılan plastiklerin alev almasıyla büyüdüğü öğrenildi.

Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın sırasında içeride bulunan işçiler, binanın dışındaki yangın merdivenleriyle kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Plastik ham madde müdahaleyi zorlaştırıyor

Plastik ham madde üretim tesisinde yaşanması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi zorlaşırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri dumandan etkilenen çalışanlara müdahale ederken, itfaiye ekiplerinin uzun söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı.

"1 kişi de buradan camdan atlamaya çalışıyordu"

Yangın sırasında olay yerinde bulunan Münir Alkasir, "Ben yangın başladığında fark etmemiştim. Sadece ben burada oturuyordum. Dumanları görünce hemen dışarı çıktım. Dumanlar çıkarken ben gördüm arkaya zıpladım, arka taraftan giriş var. Çıkarmaya çalışıyordum, polis geldiğinde içeri girmeme izin vermediler. Zorla inandırdım, arka merdiven kilitliydi. Demirlerin arasından sızdım, içeri girdim, merdiven açılmıyordu. Bir şekilde kırdım, girdim. Yukarıdaki insanları indirdim itfaiye gelmeden önce. 3 kişi indirdim, durumları iyiydi. 2 kişi ben arka taraftan indirdim, 1 kişi de buradan camdan atlamaya çalışıyordu. Millet onu ikna etmeye çalışıyordu. İtfaiye gelene kadar, sonra onu indirdiler. İçeride 5 kişi vardı. Durumu ilk fark edenler 2 kişi vardı, onlar aşağı inmişler, diğerleri inemedi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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