DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor

İmralı heyeti, kritik tarihi verdi: Başlıyoruz
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı

Bahis soruşturmasında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'a kötü haber
Beykoz Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılacak

Beykoz Belediyesi'nde seçim kararı
CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma

CHP'nin İstanbul İl Kongresi için soruşturma başlatıldı

Süleymanpaşa'da Ramazan Pidesine Yoğun İlgi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan ayında sıcak pideye olan talep artarken, fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidelerin tazeliği ve kokusu, vatandaşları fırınlara yönlendiriyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan ayının vazgeçilmezi olan sıcak pideye ilgi büyük olurken, fırınların önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

İftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesi, Süleymanpaşa'da yoğun talep görüyor. Özellikle iftara yakın saatlerde fırınların önünde bekleyen vatandaşlar, sıcak ve taze pide alabilmek için sabırla sıralarını bekliyor. Geleneksel olarak Ramazan ayında fırınlardan yayılan pide kokusu, mahalle aralarında iftarın habercisi olurken, vatandaşlar da bu lezzeti tatmak için fırınların yolunu tutuyor.

Fırın işletmecileri, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da pideye yoğun bir talep olduğunu belirterek, vatandaşlara sıcak pide ulaştırabilmek için üretimlerini artırdıklarını söyledi. Süleymanpaşa'da birçok noktada fırınların önünde oluşan uzun kuyruklar, hem Ramazan'ın manevi atmosferini hem de pideye olan sevgiyi gözler önüne seriyor.

İftar vaktine dakikalar kala sıcak pideyle evlerine yetişmek isteyen vatandaşlar, Ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhunu da yaşadıklarını belirtiyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra Asmalı Konak itirafı
img

Belgrad didik didik aranıyor! Ece Gürel'den ilk iz bulundu
img

Başkan "Haberim yok" diyor ama 100 milyonluk yolsuzluk yazışmalarda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda yeni perde! Hayali ihalenin sevkiyatı petrol tankeriyle yapılmış

Hayali ihaleye garip sevkiyat! Petrol tankeriyle domates taşımışlar
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Edip Akbayram'ın cenazesinde skandal görüntüler

Usta ismin cenazesinde skandal görüntüler
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.