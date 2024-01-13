Şuhutlu öğrenciler Okullar Arası Güreş müsabakalarında dereceye girdi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Okullar Arası Güreş müsabakalarında Şuhutlu öğrenciler dereceye girdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Güreş müsabakalarına katılan ve dereceye giren Şuhut Fatih Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Kaymakam Harun Reşit Han'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Han öğrencilerin aldığı başarılarının kendilerini gururlandırdığını kaydederek, sporun her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR