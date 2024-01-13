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Şuhutlu öğrenciler Okullar Arası Güreş müsabakalarında dereceye girdi

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Afyonkarahisar'da düzenlenen Okullar Arası Güreş müsabakalarına katılan Şuhut Fatih Ortaokulu öğrencileri derece elde etti. Öğrenciler, Kaymakam Harun Reşit Han'ı ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Okullar Arası Güreş müsabakalarında Şuhutlu öğrenciler dereceye girdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Güreş müsabakalarına katılan ve dereceye giren Şuhut Fatih Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Kaymakam Harun Reşit Han'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Han öğrencilerin aldığı başarılarının kendilerini gururlandırdığını kaydederek, sporun her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Harun Reşit Fatih Şuhut 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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