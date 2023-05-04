Suç makinası emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşları canından bezdiren suç makinası, Siverek Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Son zamanlarda vatandaşlar tarafından gelen hırsızlık ihbarlarını değerlendiren Siverek Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geniş çaplı araştırma başlattı. Mağdurların ifadeleri ve yüzlerce dakika güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini izleyen ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren B.S.'yi (20) tespit etti. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu adete suç makinası olan B.S. saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalar sonucu hırsızlık dosyasının kabarık olduğu tespit edilen B.S.'nin otomobil, motosiklet hırsızlığına karıştığı, ev ve işyerlerinden malzemelerin çalındığı 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

B.S. Emniyette alınan ifadesi sonrasında Adliye'ye sevk edildi. Zanlı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA