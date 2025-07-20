Su Patlağı Elektronik Mağazasını Bastı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri su patlağını onardığı sırada borudan taşan su elektronik mağazasını bastı.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, ASKİ ekipleri 3 gün önce patlayan bir boruyu onarmak üzere olay yerine geldi. Ekiplerin boruyu onardığı sırada borudan çıkan su, bir elektronik mağazasını bastı. Mağazayı basan su yüzünden birçok elektronik ürün kullanılamaz hale geldi. Dükkan sahibi zor anlar yaşadı. - ANKARA