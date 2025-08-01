SpaceX'in Crew-11 Görevi Başarıyla Fırlatıldı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in dün hava şartları nedeniyle ertelediği 11'inci insanlı uzay uçuş görevi "Crew-11", ABD'li astronotlar Zena Cardman, Mike Fincke ve Kimiya Yui ile kozmonot Oleg Platonov'u taşıyan Dragon kapsülünün bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılmasıyla başladı.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, insanlı uzay uçuşu görevlerine bir yenisini daha ekledi. SpaceX'in dün hava şartları nedeniyle ertelediği 11'inci insanlı uzay uçuş görevi "Crew-11" kapsamındaki fırlatma, bugün başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. ABD'li ve Japon Astronotlar Zena Cardman, Mike Fincke ve Kimiya Yui ile Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) kozmonotu Oleg Platonov'un içinde bulunduğu SpaceX'in Dragon kapsülü, yerel saatle 11.43'te Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldı.

Crew-11 görevi kapsamında ISS'e gönderilecek olan mürettebat, hali hazırda ISS'te bulunan Crew-10 mürettebatı ile 1 hafta geçirdikten sonra, onların yerini alacak. Crew-11 mürettebatının uzayda kaldıkları süre boyunca alçak Dünya yörüngesinin ötesindeki insan keşiflerine hazırlanacağı ve insanlığa faydalı bilimsel çalışmalar yürüteceği kaydedildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün yapılması planlanan fırlatma, bölgedeki bulut örtüsü nedeniyle ertelenmişti.

SpaceX Crew-10 görevi de başarıyla tamamlanmıştı

SpaceX, son olarak 15 Mart'ta ABD'li astronotlar Anne McClain ile Nichole Ayers, Japon astronot Takuya Onishi ve Rus kozmonot Kirill Peskov'u Crew-10 görevi kapsamında ISS'e göndermişti. Astronotların içinde bulunduğu Dragon uzay aracını yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Crew-10 görevi kapsamında ISS'e gönderilen 4 astronotun, orada geçirecekleri süre boyunca insanlığa faydalı bir dizi bilimsel araştırma yürüteceği açıklanmıştı. - FLORIDA