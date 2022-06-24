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Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Yangın çıkan evde iki kuş telef oldu Karabük'te yabancı uyruklu vatandaşın kaldığı evde çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yoğun dumana maruz kalan iki adet muhabbet kuşu da telef oldu.

Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yangın çıkan evde iki kuş telef oldu

KARABÜK - Karabük'te yabancı uyruklu vatandaşın kaldığı evde çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yoğun dumana maruz kalan iki adet muhabbet kuşu da telef oldu.

Olay, Soğuksu Mahallesi Akçabey Sokak'ta meydana geldi. Qader Ali Mahmood Al Jboori isimli Irak uyruklu vatandaşın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yanmak üzere olan eşyalar dışarı çıkartılırken, yoğun dumana maruz kalan iki adet muhabbet kuşu telef oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa

İtfaiye Karabük 3. Sayfa Haberler

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