Son dakika haberleri... Yokuş aşağı kayan kamyonetini kurtarmak isteyen sürücü ölümden döndü - Haberler

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Son dakika haberleri... Yokuş aşağı kayan kamyonetini kurtarmak isteyen sürücü ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Yokuş aşağı kayan kamyonetini kurtarmak isteyen sürücü ölümden döndü

Son dakika haberler: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mezarlık içerisinde rampa aşağı kayan kamyonet istinat duvarından aşağıya uçtu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mezarlık içerisinde rampa aşağı kayan kamyonet istinat duvarından aşağıya uçtu. Aracın kaydığını gören ve durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

Kaza, Altındere Osmanağa Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Mezar dekorasyonu için mezarlığa gelen mermerciler, kamyoneti yokuşa park etti. Yokuşa bırakılan kamyonet bir anda kaymaya başladı. Sürücüsünün durdurmaya çalıştığı kamyonet, mezarlık içinde kayıp istinat duvarından düşerek asılı kaldı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyonet hurdaya döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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