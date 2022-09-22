3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler adliyeye sevk edildi

Başakşehir'de 2, Küçükçekmece'de de 1 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler ile birlikte toplam 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü, Başakşehir'de, Küçükçekmece'de de 1 kişiyi öldürdükten sonra, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler ile birlikte toplam 4 kişi adliyeye sevk edildi. 3 kişinin öldürülüp 4 kişinin yaralandığı olaya ait detaylar ortaya çıktı.

AMCASINI ALACAK-VERECEK MESELESİNDEN ÖLDÜRDÜ

Güven Güler ilk olarak amcası Ergün Maden'i öldürmüştü. Güven Güler ile Ergün Maden'in kendi evlerinin üst katında uyuşturucu kullanırken aralarındaki alacak-verecek meselesinden ötürü tartıştıkları, Güler'in amcasını bu sebeple öldürdüğü ortaya çıktı. Güler, daha sonra arkadaşı Atilla Ü.'yü arayarak buluştu ve ona olayı anlattı. Güler ve Atilla Ü.'nün yanına olaydan haberi olmayan 3 arkadaşları daha geldi ve 5 kişi aynı araçla gezmeye başladı.

İKİNCİ CİNAYETİNDE ARKADAŞININ BABASINI ÖLDÜRDÜ

Güven Güler, bir süre sonra uyuşturucu bulmak için arkadaşı Ayhan M.'nin evine gitti. Olaylardan haberi olmayan diğer 3 kişi araçta beklerken Atilla Ü. de onunla birlikte eve çıktı. Kapıyı Ayhan M.'nin babası Celal Meşegül açtı. Celal Meşegül'ün "Oğlum burada değil" demesi üzerine Güven Güler bu kez de ona ateş ederek öldürdü. Atilla Ü.'ye de "Benimle misin?" diye sorduğu, Atilla Ü.'nün mecburen yanında olmayı kabul ettiği öğrenildi.

YENGESİNİ ÖLDÜRÜP 2 KİŞİYİ YARALADI

İki cinayet işleyen Güven Güler bu kez saklanmak için amcasının evine gitti fakat yengesi Güllü Güler onu eve almak istemedi. Bunun üzerine Güven Güler yengesine de ateş ederek öldürdü. Güllü Güler'in yanı sıra o esnada evde bulunan Adem Tepe ve Sevim Tepe de yaralandı. Güven Güler buradaki cinayetin ardından olaylardan haberi olmayan diğer 3 kişiden ayrılıp Atilla Ü. ile birlikte babası Mehmet G.'nin Yenibosna'daki iş yerine giderek ondan para aldı. Daha sonra ikili minibüse binerek Aksaray'a gitti.

POLİSLERİ DE YARALADI

Güven Güler ve Atilla Ü. Aksaray'da bir büfeye girdi ve bir şeyler aldı. O esnada o bölgede görev yapmakta Güven Timlerinden iki polis, ikilinin hareketlerinden şüphelendi ve onlardan kimlik istedi. Güven Güler, kendisinden kimlik isteyen polislerin ikisine de ateş ederek yaraladı. Atilla Ü. de burada Güven Güler'in yanından kaçarak uzaklaştı.

"ALLAH'TAN İYİ DAVRANDIN. YOKSA SENİ DE ÖLDÜRECEKTİM"

3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler, bir taksiye binerek Başakşehir'e gitti. Yoldayken taksi sürücüsüne işlediği cinayetleri anlatan Güven Güler'in taksiden inerken ona, "Allah'tan bana iyi davrandın. Yoksa seni de öldürecektim" dediği ortaya çıktı.

VİYADÜĞÜN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Olayların ardından İstanbul polisi harekete geçti. Zanlının bulunması için geniş çerçeveli çalışma yapan ekipler, 200'ün üzerinde güvenlik kamerası izledi. Kamera çalışmalarının ardından Güven Güler'in bulunabileceği değerlendirilen çok sayıda adrese ve mağaraya Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda zanlı Güven Güler Başakşehir'de bir viyadüğün altında kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Güler'in ardından Atilla Ü. ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Küçük yaştaki Atilla Ü.'nün Çocuk Şube Müdürlüğüne, diğer şüphelilerin ise Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Güven Güler'in, ifadesinde susma hakkını kullandığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Güler'in, şubeden çıkışı esnasında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktığı görüldü.

(Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz /İHA)