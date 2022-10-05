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Son dakika haberi: Tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında kovaladı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında kovaladı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Van'ın en kalabalık noktasında tartıştığı sürücüyü silahla kovalayan şahsın ateş etmesi büyük korkuya neden oldu.

Van'ın en kalabalık noktasında tartıştığı sürücüyü silahla kovalayan şahsın ateş etmesi büyük korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, kentin en işlek noktası olan Maraş Caddesi üzerindeki Numune Ekmek Fabrikası karşısında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı trafikte tartıştıkları belirlenen iki kişi arasında yaşanan silahlı kovalamaca yürekleri ağızlara getirdi. Elindeki tabancayla yaklaştığı aracın sürücüsünü tehdit eden şahıs bir el de ateş açtı. Tabancayla ateş edilmesi sonucu caddedekiler büyük korku yaşarken, kaçan sürücüyü bir süre kovalayan şahıs ise polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alındı.

Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Ekmek Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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