Son dakika haber! Yalova'da eve giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde eve giren yarasa itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde eve giren yarasa itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yaşam Sokak'ta bulunan Kayhan Apartmanı'nda bir daireye yarasa girdi. Yarasayı evlerinde gören vatandaşlar durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Eve giren itfaiye ekipleri yarasayı yakalayarak apartman dairesinden çıkardı. Ekipler ardından yarasayı sonrasında serbest bıraktı. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çiftlikköy İtfaiye Kayhan Yalova 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! Yalova'da eve giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.