Son dakika haber: Otomobil okul duvarına çarptı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü okul duvarına çarparak durabildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü okul duvarına çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, 82 Evler Mahallesi Adana Caddesi Sesim Sarpkaya Lisesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.A.K.'nin (39) kullandığı 33 PJG 52 plakalı otomobil kavisli olan yolda seyir halindeyken, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybolan araç okul duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan T.A. (58) ve E.A. (27) yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 2 Temmuz 2022 tarihinde de kavisli yolda seyreden M.Ş.K.'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Zehra Gürses'e çarpmış, genç kız, duvar ile araç arasında sıkışarak hayatını kaybetmişti. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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