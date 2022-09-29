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Adıyaman haberi: Gerger'de Hint keneviri ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gelen Adıyaman haberlerine göre Gerger'de Hint keneviri ele geçirildi Jandarma ekipleri Adıyaman'ın Gerger ilçesinde tarla ve evin bahçesine kenevir bitkisi eken 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gerger'de Hint keneviri ele geçirildi

ADIYAMAN - Jandarma ekipleri Adıyaman'ın Gerger ilçesinde tarla ve evin bahçesine kenevir bitkisi eken 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gerger ilçesinde yaşayan S.B. ve H.B. isimli şahısların ev ve bahçesinde kenevir ektiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri yaptıkları titiz ve planlı çalışma ile bahçelerde kenevir bitkisi ekildiğini tespit etti.

Ekipler, şahıslara ait ev ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada 45 kök kenevir bitkisi, 11 kilo 130 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. S.B. isimli zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - 3. Sayfa

Adıyaman Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

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