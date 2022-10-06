Son dakika haber! Genç kızın şüpheli ölümüne ilişkin davada tanıktan şoke eden iddia

Kocaeli'de 18 yaşındaki Sude Akarsu'nun şüpheli ölümüne ilişkin açılan davanın 2. duruşması görüldü. Duruşmada dinlenen tanık, "Efe isimli biri, O.Ö.'nün Sude'yi vurduğunu, sağlık ekipleri Sude'yi alamasın ve kan kaybından ölsün diye üstüne sarıldığını söyledi" dedi. Genç kızın erkek arkadaşı ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Zamanında çok hata yapmış olabilirim ama tecavüz ve kadın cinayeti benim kırmızı çizgimdir" diye konuştu.

5 Ağustos 2021 tarihinde İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Sude Akarsu bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö'nün (29) evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Evde bulunan erkek arkadaşı O.Ö. ise gözaltına alındı. Sude'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında "ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılan sanık O.Ö.'nün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Salonda tanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Geçen celse ev hapsi şartıyla tahliye edilen sanık O.Ö. ise başka bir suçtan hükümlü olması sebebiyle cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

"Efe isimli biri, O.Ö.'nün Sude'yi vurduğunu söyledi"

Tanık olarak dinlenen İ.Y., "Ben sanığı tanımam, sadece ismen bilirim ancak Sude'yi tanıyordum. Ben sanığın evine yakın çay ocağı işletiyorum. Sude'nin ölümünden bir süre sonra çay ocağında olayın cinayet olup olmadığı konuşuldu. O esnada Efe isimli biri, O.Ö.'nün Sude'yi vurduğunu, sağlık ekipleri Sude'yi alamasın ve kan kaybından ölsün diye üstüne sarıldığını söyledi. Ayrıca silahı saklamaya çalıştıklarını ancak saklayamadıklarını anlattı. Ben bu konuşmaya çay dağıtırken şahit oldum ancak 1 ay önce Sude'nin ailesine anlattım" dedi.

"Tecavüz ve kadın cinayeti benim kırmızı çizgimdir"

Savunması için söz hakkı verilen sanık O.Ö. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Zamanında çok hata yapmış olabilirim ama tecavüz ve kadın cinayeti benim kırmızı çizgimdir. Vekil Allah'tır, her şey ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ