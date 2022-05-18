Son dakika haber | FETÖ/PDY'nin Jandarma Mahrem yapılanmasına bir darbe daha: 6 gözaltı - Haberler

- FETÖ/PDY'nin Jandarma Mahrem yapılanmasına bir darbe daha: 6 gözaltı

ANKARA - Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda çerçevesinde aranan 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren aralarında 2 ihraç astsubay ve 6 eski askeri öğrencinin olduğu 8 şüpheliye operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 5 ilde gerçekleşen operasyonlarda, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik arama kayıtları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.