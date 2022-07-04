Son dakika 3. sayfa: Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı Son dakika haber: Manyas'ta meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Manyas'ta meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza Manyas'ın Hükümet Caddesi ile Cengizhan sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Z. G. nin kullandığı 16 PS 112 plakalı araçla C.Ç. nin kullandığı 10 K 7066 plakalı otomobiliyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 16 PS 112 plakalı araç Manyas İmam-Hatip Ortaokulu bahçesine girdi. Her iki aracın sürücüsü kaza sonrası Bandırma Devlet Hastanesine 112 sağlık ekipleri tarafından götürüldü. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hükümet Manyas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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