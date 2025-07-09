Söke'de Maden Tırı Şarampole Devrildi, Can Kaybı Yok

Söke'de Maden Tırı Şarampole Devrildi, Can Kaybı Yok
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir maden firmasına ait tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi ancak kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olay yerinde yapılan kontrollerde sürücünün yara almadan kurtulduğu belirlendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir maden firmasına ait tır kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, Söke'ye bağlı Yeşilköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede faaliyet gösteren bir maden şirketine ait tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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