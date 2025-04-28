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Söke'de Kağıt Fabrikası'na Giden Tırda Yangın Çıktı

Söke'de Kağıt Fabrikası'na Giden Tırda Yangın Çıktı
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Aydın'ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası'na atık kağıt taşıyan bir tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Aydın'ın Söke ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'na atık kağıt taşıyan bir tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.,

Yangında, alevler kısa sürede tırı sararken, çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine hızla Söke İtfaiye ekipleri ve OSB acil müdahale birimleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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