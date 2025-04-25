Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?

Elektrik faturasındaki detay vatandaşı isyan ettirdi
Trump 'Görüştük' dedi, Çin anında yalanladı

Trump piyasaların beklediği açıklamayı yaptı, Çin anında yalanladı

Söke'de 120 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Söke'de 120 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrol noktasında yapılan operasyonda, 120 kilogram bandrollü kesilmiş kaçak tütün ele geçirildi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrol noktasında 120 kilogram bandrollü kesilmiş kaçak tütün ele geçirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Söke ilçesi Asri Mezarlık Önü Yol Kontrol Noktasında M.T ve Ö.Ö isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç durdurularak yapılan aramada, 120 kilogram bandrollü kesilmiş kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında adli işlem yapılmıştır. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.