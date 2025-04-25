Söke'de 120 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrol noktasında yapılan operasyonda, 120 kilogram bandrollü kesilmiş kaçak tütün ele geçirildi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrol noktasında 120 kilogram bandrollü kesilmiş kaçak tütün ele geçirildi.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Söke ilçesi Asri Mezarlık Önü Yol Kontrol Noktasında M.T ve Ö.Ö isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç durdurularak yapılan aramada, 120 kilogram bandrollü kesilmiş kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında adli işlem yapılmıştır. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa