Siverek'te Mevsimlik İşçilerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir pikap, kasasında kadın ve çocuklarla birlikte tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar, başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Siverek'te mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Siverek'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir pikap, kasasına balık istifi şeklinde bindirilen kadın ve çocuklarla trafikte görüntülendi. Tehlikeli yolculuk, seyir halindeki başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, işlek bir karayolunda ilerleyen pikabın kasasında güvenlik önlemi olmadan yolculuk eden çok sayıda işçi olduğu görüldü. Trafik kurallarını ve can güvenliğini hiçe sayan sürücü, tüm uyarılara rağmen yoluna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapıldı
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz

İran'dan beklenmedik mesaj! Durmak için bir şartları var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.