Siverek'te Kaçak Sigara Operasyonu: İki Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak ve bandrolsüz sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı sigara ticareti ile mücadele kapsamında, şüpheli bir depoya yapılan baskında binlerce paket kaçak sigara yakaladı. Operasyon sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA