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Siverek'te Kaçak Sigara Operasyonu: İki Gözaltı

Siverek'te Kaçak Sigara Operasyonu: İki Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda binlerce paket kaçak ve bandrolsüz sigara ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı sigara ticareti ile yürütülen mücadele kapsamında şüpheli bir depoya baskın düzenledi ve iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak ve bandrolsüz sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı sigara ticareti ile mücadele kapsamında, şüpheli bir depoya yapılan baskında binlerce paket kaçak sigara yakaladı. Operasyon sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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