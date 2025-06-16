Siverek'te Elektrik Trafosundan Çıkan Yangın 50 Dönüm Buğday Arazisini Yaktı

Siverek'te Elektrik Trafosundan Çıkan Yangın 50 Dönüm Buğday Arazisini Yaktı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, rüzgarın da etkisiyle 50 dönüm buğday ekili araziyi kül etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosundan çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 50 dönüm buğday ekili arazi kül oldu.

Yangın, Siverek ilçesi NATO Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir elektrik trafosundan çıkan kıvılcımlar, yakındaki buğday tarlasına sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm araziyi sardı.

Yangını fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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