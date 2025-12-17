Haberler

Sivas'ta 3.5 milyar lira vurgun yapan tefeciler cezaevine gönderildi

Güncelleme:
Sivas'ta tefecilik yaparak 3.5 milyar TL haksız kazanç elde eden 3 kişi, gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve borç defterleri ele geçirildi.

Sivas'ta tehditle 3.5 milyarlık haksız kazanç elde eden 3 tefeci tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sivas'ta tefecilik yaparak çok sayıda vatandaştan 3.5 milyar TL haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca kent merkezi ve Şarkışla ilçesindeki 3 kişi tefecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, yağma, tehdit ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet eden şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 2 bin 897 adet farklı ebatlarda tabanca mermileri ile borç defterleri, senetler, çekler ve çek defteri ele geçirildi.

Mağdurların mallarına zorla el koyan şüphelilerin yaklaşık 3.5 milyar TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Şarkışla Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin tehditle elde ettikleri mallara ise el konulmadığı iddia edildi. - SİVAS

