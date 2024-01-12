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Sivas'ta araç tarlaya uçtu, sürücü hafif yaralandı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu ve hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla tarlaya uçtu, sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre: Kaza, Kayseri-Malatya Karayolu Gürün ilçesi Kaş köyü mevkiinde tek taraflı olarak meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halinde olan M.M.N.(45) idaresindeki 06 BGS 145 pilakalı Ford marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı ambulans ile Gürün devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Gürün Sivas Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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