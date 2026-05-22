Sivas merkezli 3 ilde İBAN operasyonu, 4 kişi tutuklandı

Sivas merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, IBAN bilgilerini yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıran 4 kişi yakalandı, 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 385 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Suçu ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçları ile ilgili yapılan çalışmalarda; Sivas'ta banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunan 2 kişi takibe alındı. Çalışma çerçevesinde Sivas'ta 2, Ardahan'da 1 ve Samsun'da 1 olmak üzere toplamda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi ile birlikte dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 385 milyon 114 bin 282 TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri ardından 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
