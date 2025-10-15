Haberler

Şişecam Eski Başkanı Ahmet Kırman'a Yurtdışına Çıkış Yasağı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Can Holding'e bağlı şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla kurulan örgüt iddiaları üzerine Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri verildi.

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı', 'kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması' ve 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar haklı olarak soruyor: Hangisi doğru söylüyor?

Hangisi doğru söylüyor?
Archie Brown sözleşmeyi feshetti

Sözleşmeyi feshetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.