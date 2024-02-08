Şırnak'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Uludere çevre yolu üzerinde gerçekleşti. Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Merkez Uludere çevre yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Uludere çevre yolunda Abdülkerim Yardımcı yönetimindeki 73 AH 918 plakalı araç ile Reşit Zeyrek yönetimindeki Afad'a ait 73 EB 826 plakalı Isuzu marka pikap kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sivil araç sürücüsü ve yanında bulunan Süleyman Kiraç, Sunay Kaymaz ve AFAD görevlisi Reşit Zeyrek yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK