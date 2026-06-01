Haberler

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonunda 22 gözaltı

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonunda 22 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 550 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 550 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Mayıs tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 3,57 gram esrar, 1,02 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy, 64 bin 400 adet kaçak sigara, 20 kilogram kaçak çay, 19 adet cep telefonu, 21 adet elektronik sigara, 16 litre kaçak alkol, 922 adet emtia (ayakkabı, termos, kozmetik malzemesi, elektronik ürün vs.) ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 550 bin lira olduğu öğrenilirken, 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor

''Onunla da anlaştık'' dedi! Samsunspor'a bir yıldız daha getiriyor
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Geri dönebilir

Kerem'e sürpriz talip! Geri dönebilir
Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler

Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
İrfan Can Kahveci için karar çıktı! Havalara uçacak

İrfan'ı havalara uçuracak haber geldi!
Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı