Şırnak'ta Kaçak Ürün Operasyonu: 22 Gözaltı

Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 3 milyon 148 bin lira değerinde kaçak ürünler ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerinde 10-16 Mayıs tarihlerinde 22 farklı şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 14 cep telefonu, 6 bin 688 adet bandrolsüz sigara, 97 elektronik sigara, 15 kilo nargile tütünü, 19 elektronik eşya, 531 adet ayakkabı, 12 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 3 milyon 148 bin 140 TL olduğu belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK