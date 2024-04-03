Şırnak'ta DEM Parti'nin seçim itirazı öncesi izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta, dün Dem Parti'nin seçim sonuçlarına yapacağı itirazlar öncesi İl Seçim Kurulu'na gerçekleştirmek istediği izinsiz yürüyüşte yaşanan olaylarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Dün, Şırnak'ta DEM Parti milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Zeki İrmez, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve DEM Parti yöneticileri ile çok sayıda kişi, 31 Mart Şırnak yerel seçimlerine itiraz etmek için Yüksek Seçim Kurulu'na izinsiz bir şekilde yürümek isterken polis ekipleri müdahale etmişti.

Polis ekiplerine sözlü ve taşlı saldırıda bulunan 10 kişi göz altına alınmış, alınan ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan 10 şüpheliden 9'u serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.A., polise kamu düzenini bozmak ve polise mukavemetten tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK