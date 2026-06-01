Şırnak'ta jandarmadan asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonu

Şırnak'ta 25-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 13,7 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Mayıs tarihlerinde kent merkezi ve 6 ilçesinde asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonları düzenlendi. 62 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet dedektör, 154 adet cep telefonu, 12 bin 705 adet bandrolsüz sigara, 985 elektronik sigara ve likitti, 49 kilo nargile tütünü, 196 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 60 adet muhtelif tekstil malzemesi, 20 adet muhtelif kozmetik ve süs eşyası, 265 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 731 bin 450 lira olduğu öğrenildi. 62 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
