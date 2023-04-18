Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı

Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda; 1,12 gram metamfetamin, 29 gram toz esrar, 1,42 gram eroin, bin 340 paket sigara, 630 paket elektronik sigara tütünü, 37 adet cep telefonu, 120 adet cep telefonu aksesuarı, 93 adet elektronik emtia ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 38'i "kaçakçılık", 16'sı "asayiş", 1'i "terör" ve 1'i "evrakta sahtecilik" suçundan olmak üzere toplam 56 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK