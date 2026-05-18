Şırnak'ta 23 milyon 812 bin lira değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi

Şırnak'ta bir haftalık operasyonlarda 23 milyon 812 bin lira değerinde tarihi eser ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. 117 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 7 Afgan uyruklu göçmen ve organizatörler yakalandı.

Şırnak genelinde yürütülen istihbari çalışmalar ve alınan duyumlar üzerine toplam 117 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda arama gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda; 90 adet sentetik ecza hapı, bin 313 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 2 adet dedektör, 24 adet cep telefonu, 30 bin 922 adet bandrolsüz sigara, 3 bin 698 adet elektronik sigara ve likiti, 91 kilogram nargile tütünü, 2 bin 264 adet çeşitli hırdavat malzemesi, bin 54 adet tekstil ürünü, 645 adet kozmetik ve süs eşyası ile 511 adet farklı türde kaçak malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 23 milyon 812 bin TL olduğu belirtildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ürünleri ülkeye sokmaya çalıştıkları değerlendirilen toplam 117 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü tarafından 11-17 Mayıs tarihleri arasında düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde de önemli sonuçlar elde edildi.

Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı, Dağdibi Karakol Komutanlığı ve GKİT Şube Müdürlüğü ekiplerince Andaç köyünde bir araçta yapılan kontrolde 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Gözaltına alınan organizatörlerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ve organizatörler hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Bu kapsamda yabancı uyruklu şahıslara toplam 288 bin 687 TL, organizatör olduğu değerlendirilen şüphelilere ise toplam 366 bin 709 TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için Şırnak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ayrıca Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı ile Dağdibi Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde Irak uyruklu bir şahsın yapılan parmak izi sorgusu ve pasaport kontrolünde kimlik bilgilerinin uyuşmadığı ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Hakkında idari işlem uygulanan Irak uyruklu şahıs da deport edilmek üzere Şırnak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılık, düzensiz göç ve sınır güvenliğine yönelik operasyonlarının aralıksız sürdüğü belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
