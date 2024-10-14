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Sinop'ta Soğan Çuvalından Taş Çıktı, Dolandırıcılık İddiası

Sinop'ta Soğan Çuvalından Taş Çıktı, Dolandırıcılık İddiası
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Sinop'un Erfelek ilçesinde soğan satın alan bir vatandaş, çuvaldan çıkan taşlarla dolandırıldığını düşündü. Gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde soğan satan kimliği belirsiz şahıslardan soğan satın alan Nazmiye Çil, soğan çuvallarından çıkan taşları görünce şoke oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sinop'un Erfelek ilçesi Horzum köyü Kozcuğaz Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, kamyonetle soğan satışı yapan bir satıcıdan bir çuval soğan aldı. Eve döndüğünde çuvalı açan vatandaş, içinden çıkan taşları görünce şaşkına döndü. Soğanların tartıda ağır görünmesi için çuvalın içine taş konulduğunu belirten vatandaş, bu tür dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi için denetim yapılması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların da alım yaparken dikkatli olması gerektiğini vurgulayan vatandaş, satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması çağrısında bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık 3-sayfa Ekonomi Erfelek Tarım sinop

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