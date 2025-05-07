Sinop'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 632,7 Litre İçki Ele Geçirildi

Sinop'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak alkol üretimi yapılan bir adrese baskın yapıldı. Operasyonda 632,7 litre kaçak içki ile birlikte çok sayıda damıtma düzeneği ve üretim malzemesi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayancık ilçesinde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında, 632,7 litre kaçak içki, 141 litre etil alkol, 4 adet damıtma düzeneği, 2 mutfak tüpü, 5 varil ve 2 bin 848 adet maya ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP