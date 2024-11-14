Sinan Kaloğlu'na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun eşi Gardenya Menekşe Kaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile can güvenliğinin olmadığını ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

İzmir'de yaşayan Gardenya Menekşe Kaloğlu, sosyal medya hesabından eşi hakkında paylaşımlarda bulundu.

"BAŞIMA GELEBİLECEK HER ŞEYİN TEK SORUMLUSU SİNAN KALOĞLU'DUR"

Menekşe Kaloğlu, "Sadece karmasını Icardi mi yaşıyor sanıyorsunuz. Kim ki dengesini koruyamıyorsa bir şekilde bedelini ödetiyor evren, evrenin hafızasını güveniyorum. Ben unutsam da o hiç unutmadı. Şu andan itibaren oğlum Munzur Sinan Kaloğlu ve benim başıma gelebilecek her şeyin tek sorumlusu Sinan Kaloğlu'dur. Bu bir suç duyurusudur" ifadelerini kullandı.