Siirt'te Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, takla atan araçta maddi hasar oluştu ancak yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Siirt'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, plakaları ve sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Siirt Valiliği kavşağı önünde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa