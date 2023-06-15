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Siirt'te motosiklet kazası: 1 yaralı

Siirt'te motosiklet kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyü yolunda meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün durumunu iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Pervari Siirt 3. Sayfa Haberler

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