Kaygan yolda kamyonetin lastiği patlayınca ekmekler yola savruldu
Siirt-Kurtalan kara yolunda yağışla kayganlaşan yolda kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu araçtaki ekmekler yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan kara yolu Kayabağlar Kavşağı'nda yağışla kayganlaşan yolda kamyonetin lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonetin kasasında bulunan ekmekler yola savruldu. Kazada yaralana olmazken araçta maddi hasar oluştu. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı