Siirt'te Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarında Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarında Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, taraftarların oluşturduğu konvoyda iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Siirt'te Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şeyh Ebul Vefa Camii önünde Galatasaray taraftarlarının araçlarla oluşturduğu konvoyda iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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