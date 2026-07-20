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Kurtalan'da anız yangını bahçelere sıçradı

Kurtalan'da anız yangını bahçelere sıçradı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle üzüm ve fıstık bahçelerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken çok sayıda ağaç zarar gördü.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle üzüm ve fıstık bahçelerine sıçradı.

Kurtalan ilçesine bağlı Çakıllı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın üzüm ve fıstık bahçelerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında üzüm ve fıstık bahçelerinde bulunan çok sayıda ağaç zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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