Siirt'te ağıla giren 4 kurt 15 koyunu telef etti, 5 hayvan kayboldu

Siirt'te 130 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 15 koyun telef oldu, 5'i yaralandı, 5 hayvan ise kayboldu.

Olay, Siirt'in Şavuran köyüne bağlı Tatlıpınar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Salih Elçiçek ve ailesine ait 130 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla gece saatlerinde 4 kurt girdi. Kurtların sürüye saldırarak panik yaşatmasıyla birlikte ağılda büyük bir kargaşa yaşandı. Saldırı sonucunda 15 küçükbaş hayvan telef olurken, 5 hayvan yaralandı, 5 hayvan ise kayboldu. Yaşanan olayla birlikte büyük bir üzüntü ve ekonomik zararla karşı karşıya kalan Salih Elçiçek ve ailesi, tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirterek yetkililerden ve ilgili kurumlardan destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı