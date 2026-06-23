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Siirt merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Siirt merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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Siirt merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 85 milyon lira suç gelirini akladığı tespit edildi.

Siirt merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Siirt merkezli İstanbul, Ankara, Samsun, Malatya ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Siirt'te 3, İstanbul'da 3, Ankara'da 1, Samsun'da 1, Malatya'da 1 ve Konya'da 1 olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 3 SIM kart, 3 USB bellek, 1 tablet ve 3 dizüstü bilgisayara el konuldu. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 85 milyon lira tutarındaki suç gelirini akladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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