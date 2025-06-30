Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Tutuklama

Yalova merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşların cep telefonlarına sahte borsa uygulamaları yükleten ve bu uygulamalar üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandıran 13 şüpheliye yönelik Yalova merkezli olarak İstanbul, İzmir, Sakarya, Antalya, Konya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Karaman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S, F.S, Z.Ç, Ş.T, M.Ş ve H.K adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, A.Ç, O.T, M.B, A.U, Y.Ç, E.A. ve H.C.P ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA